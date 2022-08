Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a cerut o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la situația de la centrala nucleara de la Zaporojie, care va avea loc astazi. Moscova acuza Kievul de bombardarea constanta a unui obiect periculos, in vreme ce Ucraina susține contrariul și nu exclude ca centrala ar putea fi minata,…

- Razboi in Ucraina ziua 148. Ministerul de Externe ucrainean cere Beijingului sa influențeze Moscova pentru a pune capat razboiului. Ucraina va cere inghețarea plații datoriilor externe, in condițiile razboiului

- Cumparatorii rusi se orienteaza catre produse alimentare mai ieftine, din cauza scaderii veniturilor, a anuntat luni principalul retailer alimentar din tara, X5 Group, in conditiile in care inflatia ridicata afecteaza puterea de cumparare a rusilor, scrie Reuters. Desi o rubla mai puternica si o scadere…

- Centrul orașului ucrainean Vinița a fost bombardat de armata rusa joi, 14 iulie, și 23 de oameni, intre care trei copii, au fost uciși. Sunt peste 100 de raniți, iar momentele cand rachetele rusești lovesc orașul au fost surprinse pe mai multe camere de supravegherea, relateaza portalul ucrainean de…

- Inaintea unei reuniuni a miniștrilor occidentali ai apararii, Kievul a avertizat ca are nevoie urgenta de o paritate cu Rusia in privința armelor grele. Analiștii spun și ei ca nevoia Ucrainei de arme și muniție este acuta, scrie Financial Times.Inalții oficiali ucraineni au enumerat armele de care…

- Fortele antiaeriane ruse au doborat zeci de arme livrate Ucrainei de alte state si „le sparg ca pe nuci”, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, potrivit unui scurt fragment dintr-un interviu al sau pentru postul de televiziune „Rossia-1”, fragment difuzat sambata, informeaza Reuters. Agentia de…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, spune intr-un interviu pentru AFP ca in contextul invaziei ruse din Ucraina, Alianta Nord-Atlantica nu mai este legata de vechile sale angajamente fata de Moscova de a nu desfasura forte in Europa de Est, relateaza Agerpres. „Actul fondator” referitor…

- Prim-adjunctul directorului Serviciului de Frontiera al FSB (Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse este principala agenție de securitate a Rusiei și principala agenție succesoare a KGB-ului din Uniunea Sovietica), Vladimir Kulihov, a anunțat consolidarea unitaților de frontiera de la…