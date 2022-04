Rusia va relua zborurile cu 52 de ţări ”prietene”, după 9 aprilie Rusia intentioneaza sa reia zborurile catre si dinspre Argentina, Africa de Sud si alte ”tari prietene”, a spus Mishustin, adica cele care nu s-au alaturat celui mai recent val de sanctiuni occidentale asupra Moscovei din cauza invaziei Ucrainei, pe care Moscova o numeste o „operatiune speciala” pentru demilitarizarea tarii vecine. Moscova a impus restrictii ample de calatorie la inceputul pandemiei de coronavirus, in martie 2020, dintre care multe raman in vigoare, dar a extins treptat lista tarilor considerate sigure pentru calatoriile aeriene. Alte tari cu care Rusia va relua zborurile dupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

