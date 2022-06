Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anunțat marți ca a interzis accesul pe teritoriul sau a inca 25 de americani, printre care Jill și Ashley Biden, soția și fiica președintelui american Joe Biden, ca raspuns la sancțiunile adoptate de SUA, informeaza Reuters.

- Casa Alba este zguduita de un nou scandal. De data aceasta, nascut in urma a ceea ce s-a gasit in jurnalul lui Ashley Biden, fiica lui Joe Biden. Femeia care acum are 41 de ani se pare ca a descris, in carnetelul intim, ca, de asemenea, a ajuns sa faca amor cu baieti la o […] The post SOC in SUA! Acuze…

- Rusia a decis interdictii de acces in tara pentru 963 de americani, intre care se afla si presedintele Joe Biden, informeaza Reuters. Pe lista se afla si secretarul de stat Antony Blinken, dar si seful CIA, William Burns. Luna trecuta, Ministerul rus de Externe a anuntat interdictii pentru britanicii…

- In cursul zilei de sambata, 7 mai, Jill Biden a fost prezenta la o intalnire oficiala in București, acolo unde a fost insoțita de catre Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis. Rochia lui Carmen Iohannis, creata de un designer cunoscut Soția președintelui Romaniei s-a prezentat la intalnirea…

- Fiica presedintelui american Joe Biden, Ashley Biden, nu o va insoti pe mama sa, Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, in deplasarea in Europa, dupa ce a avut 'contact apropiat' cu o persoana testata pozitiv la COVID-19, a informat joi Casa Alba, potrivit Reuters.

- Autoritațile de la Moscova au interzis intrarea pe teritoriul Federației Ruse a 398 de congresmeni americani. Decizia vine ca replica la o hotarare similara luata de administrația SUA, in contextul conflictului cu Ucraina, scrie AFP: