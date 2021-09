Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Situatiilor de Urgenta, Evgheni Zinicev, a murit in cursul unui antrenament, in timp ce iși indeplinea sarcinile de serviciu, a anunțat miercuri, 8 septembrie, ministerul, intr-un comunicat transmis agentiilor ruse de presa, preluat de news.ro . Ministrul „a murit in mod tragic in serviciu,…

- Inca din luna mai, ministrul de Interne Lucian Bode a cerut suplimentarea posturilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Ministrul a invocat deficitul de personal, in contextul in care intervențiile sunt din ce in ce mai multe.Proiectul prevede angajarea pe timp de pace a…

- Presedintele Vladimir Putin s-a declarat sambata ingrijorat de catastrofele naturale de o amploare fara precedent din Rusia, tara confruntata cu doua incendii devastatoare in Siberia si cu inundatii grave in sud, transmite AFP. „Amploarea si natura catastrofelor naturale in anumite regiuni este absolut…

- Elicopterul de transport militar Mi-8 apartinea Garzii Nationale Ruse (Rosgvardia).”Au fost primite informatii despre prabusirea unui elicopter, salvatorii s-au deplasat la fata locului”, a precizat filiala locala a Ministerului pentru Situatii de Urgenta.Din primele informații, elicopterul s-a prabusit…

- Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba saluta linia afisata de catre presedintele american Joe Biden la summitul cu Vladimir Putin, miercuri, la Geneva, si considera ca a venit timpul ca Rusia sa se retraga din Ucraina, relateaza Reuters.

