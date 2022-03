Rusia majorează cotele de export la îngrășăminte. Surpriza americanilor Piața ingrașamintelor chimice este in continuare tensionata, in contextul conflictului din Ucraina, cei mai afectați fiind fermierii nevoiți sa faca fața unor prețuri mai mari de cateva ori. Sunt și noutați interesante pe piața, cum ar fi faptul ca Rusia intentioneaza sa majoreze cotele de export pentru ingrasamintele pe baza de azot si ingrasaminte complexe, dupa cum a anunțat Ministerul Economiei, potrivit Reuters. In același timp, americanii au anunțat ca relexeaza restricțiile impuse Rusiei in ceea ce privește importurile de ingrașaminte și alimente, dupa cum relateaza Tass. Cote majorate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

