Stiri pe aceeasi tema

Rusia anunta joi ca urmeaza sa anexeze oficial patru parti ale Ucrainei in cadru unei ceremonii, vineri, la trei zile dupa "referendumuri" in acest sens, relateaza BBC News.

Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat vineri ca intentioneaza sa prezinte la inceputul saptamanii viitoare un raport privind siguranta centralei nucleare de la Zaporojie (sudul Ucrainei), controlata de Rusia, relateaza Reuters.

Anchetatorii Serviciului de Securitate al Ucrainei au inaintat instanței un act de acuzare impotriva a doua personalitați publice și politice care pregateau o schimbare violenta și rasturnarea ordinii constituționale și preluarea puterii de stat in Ucraina, se arata intr-un comunicat al SBU.

Rusia a afirmat joi ca a ucis "peste 200 de militari ucraineni" intr-o lovitura asupra unei gari din centrul Ucrainei, Kievul informand la randul sau despre cel putin 25 de persoane ucise, informeaza AFP si Reuters, scrie Agerpres.

Rusia "nu mai are forța" in razboiul sau impotriva Ucrainei, a declarat sambata, intr-un scurt comentariu pe Twitter, șeful agenției britanice de informații externe MI6, Richard Moore, relateaza The Guardian.

ONU si Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) au fost autorizate sa investigheze atacul asupra inchisorii din regiunea Donetk din estul Ucrainei, relateaza lalibre.be, potrivit News.ro.

Rusia intentioneaza sa impuna conditii mai dure Ucrainei in cazul in care sunt reluate negocierile de pace, a afirmat un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza dpa.

SUA au declarat joi ca nu vor interzice vanzarea de echipamente agricole catre Rusia, negand din nou afirmatiile Moscovei potrivit carora sanctiunile occidentale - si nu invadarea Ucrainei - sunt la originea crizei alimentare mondiale, relateaza AFP.