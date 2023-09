Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul interimar impus de Rusia in regiunea ucraineana Zaporojie, Evgheni Balitki, a recunoscut miercuri ca trupele ruse s-au retras din satul Robotine. Fortele ucrainene au anunțat cucerirea Robotine, o localitate strategica pentru contraofensiva Kievului, in urma cu mai bine de o saptamana.

- Ucraina a declarat luni, 28 august, ca trupele sale au eliberat asezarea Robotine din sud-estul tarii si ca incearca sa avanseze mai departe spre sud in contraofensiva sa impotriva fortelor rusesti, relateaza News.ro . Armata ucraineana a declarat saptamana trecuta ca fortele sale au arborat drapelul…

- Oficiali locali rusi si bloggerii militari sustin ca fortele ucrainene au lansat o ofensiva majora in regiunea Zaporojie, la sud de Orihiv, bazandu-se pe faptul ca au reusit in ultimele doua zile sa obtina aici unele castiguri modeste, dar s-ar fi blocat in cele din urma in prima linie de aparare a…

- Liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat miercuri ierarhia militara rusa ca "ascunde" dificultatile cu care se confrunta armata in fata contraofensivei ucrainene lansate la inceputul lunii iunie si care a inregistrat pana acum progrese modeste, transmite AFP."Inamicul ocupa Piatikati,…

- Rusia a declarat ca fortele ucrainene au capturat duminica satul Peatihatki, din regiunea Zaporojie, in timp ce au suferit pierderi grele, intr-o recunoastere rara din partea Rusiei ca a a pierdut teren in Ucraina, informeaza dpa.