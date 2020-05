Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Mișustin, premierul Rusiei, a declarat oficial ca a fost testat pozitiv cu COVID-19. Despre aceasta el l-a informat pe Vladimir Putin, transmite Știri.md. Potrivit Forbes, pe Mișustin il va inlocui prim-viceprim-ministrul Andrei Belousov. Anunțul a fost transmis pe postul TV „Rossia 24”. Mișustin…

- Rusia a raportat duminica o crestere record de 6.060 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, aducand bilantul total al imbolnavirilor de COVID-19 la 42.853, a anuntat centrul rus care gestioneaza criza coronavirusului, relateaza Reuters si EFE, scrie agerpres.ro. Numarul de cazuri de…

- Rusia a anuntat sambata ca bilantul deceselor provocate de noul coronavirus in tara a crescut la 313, o crestere peste noapte de 40, un nou record al cresterii zilnice de noi cazuri. Autoritatile au raportat 4.785 de noi cazuri in ultimele 24 de ore, ridicand numarul total la 36.793. Presedintele rus…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a intalnit ultima data cu prim-ministrul Boris Johnson, testat pozitiv cu noul coronavirus, pe 11 martie si are in continuare o stare de sanatate buna, a anuntat vineri un purtator de cuvant de la Palatul Buckingham.

- Premierul rus Mihail Misustin le-a cerut vineri tuturor cetatenilor sa ramana in case, cu exceptia deplasarilor esentiale, intr-un efort de a stopa raspandirea coronavirusului. Rusia a raportat 196 de noi cazuri intr-o zi, un nou record. In Rusia, numarul total al cazurilor de imbolnavire cu coronavirus…

- Premierul rus Mihail Misustin a dat luni termen Guvernului cinci zile sa dezvolte un sistem care sa permita - prin folosirea datelor geolocalizarii telefoanelor mobile - o depistare a deplasarii persoanelor care s-au aflat in contact cu pacienti contaminati cu noul coronavirus si o indemnare a acestora…