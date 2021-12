Stiri pe aceeasi tema

- „Dragii mei, a aparut cartea de povestiri. E in mai toate librariile din țara, se poate comanda de pe site-ul Polirom, nu e nici macar 30 de firfirei. Cum cred ca fiecare am imbracat macar o data in viața o ținuta sport...

- Pandemia de COVID-19 este un motiv in plus pentru a ne intari sistemul imunitar in aceasta perioada. Poate mai mult decat oricand, se impune sa renuntam la obiceiurile alimentare nesanatoase si la stilul de viata dezechilibrat, pentru a ne imbunatati tonusul considerabil. Iata cateva gesturi marunte…

- Douasprezece tari europene cer Israelului sa renunte la proiectul sau de constructie a 3.000 de noi locuinte pentru colonisti in Cisiordania ocupata, initiativa pe care si Statele Unite o dezaproba. Intr-un comunicat comun, cele 12 țari arata ca o astfel de inițiativa a Israelului „submineaza eforturile…

- Radu Stanica are 27 de ani și este din Chitila. La varsta de 3 ani a fost diagnosticat cu Distrofie Musculara Duchenne (boala genetica degenerativa). De atunci, familia sa a cautat in permanența un tratament, și l-a descoperit anul acesta, cand tanarul a intrat in contact cu medici din Australia (prof.…

- Cotidianul New York Times (NYT) a publicat o ancheta care contesta versiunea armatei americane în legatura cu ultima sa lovitura din Afganistan, indicând ca este posibil sa fi ucis nu un jihadist cu o masina încarcata cu explozivi, ci un lucrator al unui ONG care transporta bidoane…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat vineri ca un razboi cu Rusia „este o posibilitate” și ca dorește sa aiba o întâlnire de substanța cu președintele rus Vladimir Putin, relateaza Reuters. Președintele ucrainean a fost întrebat la summitul Strategiei…

- Numarul romanilor care nu au un loc de munca si care au renuntat sa-si mai caute unul (denumiti "descurajati") in statisticile oficiale s-a triplat in prima parte a acestui an, potrivit datelor furnizate de INS. Ei formeaza, impreuna cu cei care nu au lucrat niciodata, asa numitul somaj ascuns, paralel…

