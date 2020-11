Stiri pe aceeasi tema

- „Rugam hoții sa nu fure dupa ora 18:00” - este mesajul reprezentanților sindicatului Europol, care comenteaza in mod ironic o decizie a șefilor IPJ Harghita care au stabilit ca polițiștii vor lucra de luni pana sambata, intre 06:00 și 18:00.

- O șoferița in varsta de 72 de ani are acum dosar penal, dupa ce a fost implicata intr-un accident la Toplița, in Harghita. Polițiștii spun ca femeia „parea sa fie intr-o stare avansata de ebrietate, incat nici macar nu a putut sufla in aparatul etilotest”. Femeia a pierdut controlul volanului și a intrat…

- Aproximativ 100 de polițiști vor protesta joi, 5 noiembrie, in fața Ministerului de Interne, intrucat sunt nemulțumiți de faptul ca sunt de la anumite reglementari din legislația muncii, printre care cea care se refera la indemnizația de 75% pe zi destinata parinților care trebuie sa plateasca alte…

- Conform EUROPOL, astazi a avut loc Congresul sindicatului. Datorita actualei situații, congresul a fost ținut in sistem online. Printre subiectele discutate s-a numarat și cel al posibilelor proteste generate de angajații Ministerului de Interne. EUROPOL cere bonificații pentru polițiști In comunicatul…

- Polițiștii au camere video pe corp cu care vor inregistra interacțiunile cu persoanele intalnite pe teren. Astfel vor fi prevenite abuzurile, iar anumite fapte vor putea fi probate. La nivelul intregii structuri a Poliției Romane, au fost cumparate 6.000 de dispozitive body-cam, care au ajuns deja la…