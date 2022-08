Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local, Primaria și Casa de Cultura a Orașului Jimbolia organizeaza, in perioada 29-31 iulie 2022, cea de-a XXIII-a editie a Zilelor Jimboliene, eveniment de referinta pentru scena culturala din regiunea de vest. Vor fi trei zile de spectacole de muzica pentru toate gusturile, evenimente cultural-artistice,…

- Ca in fiecare an, de Sfantul Ilie, la Filipești se sarbatorește ziua comunei. Cu acest prilej, Primaria și Consiliul Local a premiat familiile care au implinit 50 de ani de casatorie, dupa care au invitat toata suflarea comunei la hram. Pe langa mesele intinse la Baza Sportiva a localitații, atmosfera…

- Ca in fiecare an, de Sfantul Ilie, la Filipești se sarbatorește ziua comunei. Cu acest prilej, Primaria și Consiliul Local va premia 7 familii care au implinit 50 de ani de casatorie. Aniversații vor primi o placheta și flori și vor fi recompensați cu suma de 300 de lei pentru fiecare familie, ceremonia…

- Ca in fiecare an, de Sfantul Ilie, la Filipești se sarbatorește ziua comunei. Cu acest prilej, Primaria și Consiliul Local va premia 7 familii care au implinit 50 de ani de casatorie. Aniversații vor primi o placheta și flori și vor fi recompensați cu suma de 300 de lei pentru fiecare familie, ceremonia…

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Primaria si Consiliul Local al Comunei Teaca, Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud, Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud, Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud organizeaza - TEACA IN SARBATOARE. Manifestare culturala dedicata sarbatoririi a 30…

- In organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local al Comunei Socond, luni 13 iunie 2022, de la ora 14:00, in localitatea Stana – comuna Socond, va avea loc sfințirea…

- Primaria comunei Foeni condusa de Saveta Moldovan (USR) l-a dat in judecata pe fostul edil PNL Miomir Cizmas, dupa ce Curtea de Conturi a constatat un prejudiciu de 130.000 de lei plus penalitati in activitatea acestuia. In satul Cruceni din comuna Foeni primarița Saveta Moldovan finalizeaza branșarea…

- Primaria și Consiliul Local organizeaza sambata, 28 mai, Ziua Comunei Bradu, in incinta Bazei Sportive. Vor urca pe scena artiști precum Matteo, Mira, Raluka&Proiectul Balkanic, Emilia Ghinescu, Maria Constantin, Sandel&Aurora Mihai și formația Azur. Anul acesta ne vor incanta și cei din „Taraful Bradenii”,…