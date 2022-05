Moneda ruseasca este cea mai performanta moneda din lume pana acum in acest an, dar acest lucru se datoreaza sprijinului artificial din partea masurilor de control al capitalului, pe care Rusia le-a impus la sfarsitul lunii februarie pentru a-si proteja sectorul financiar, dupa ce a trimis zeci de mii de soldati in Ucraina. Situatia de pe piata valutara interna este aceeasi de cateva saptamani, iar rubla continua sa se intareasca pe masura ce oferta de valuta straina depaseste cererea, a declarat Alexandr Dhioev, analist la Alfa Capital. Datele bancii centrale au aratat luni ca excedentul de cont…