- Penitenciarul Bistrita a obtinut, anul trecut, venituri de peste 2 milioane de lei prin folosirea la munca a detinutilor - suma aproape dubla fata de anul anterior, potrivit raportului de activitate publicat pe site-ul institutiei, potrivit Agerpres.Selectionarea si repartizarea la munca a detinutilor…

- Consiliul Local al Comunei Albești a adoptat recent, in data de 2 februarie 2023, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, cu unanimitate de voturi, 15, bugetul unitații-administrativ teritoriale Albești pe anul 2023. Potrivit hotararii, in anul 2023 Comuna Albești va avea un buget de 44.295.000…

- Consiliul Local al Comunei Cristești a adoptat, in data de 31 ianuarie 2023, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, bugetul unitații administrativ-teritoriale pentru anul 2023. Potrivit hotararii, bugetul general al comunei Cristești pentru acest an este de 13.037.000 de lei la capitolul "Venituri"…

- Fostul primar interimar al Chișinaului, Ruslan Codreanu, spune ca situația in care se afla acum Apa-Canal Chișinau este rezultatul unui management defectuos. Potrivit fostului edil, Apa-Canal era o entitate profitabila in perioada 2017-2019, insa acumularea datoriilor a inceput din 2020 din cauza modului…

- Municipiul Targu Mureș are un buget pentru anul in curs, 2023, in suma de 901,4 milioane de lei la capitolul "Venituri" și de 925,5 milioane de lei la capitolul "Cheltuieli." Bugetul a fost adoptat marți, 7 februarie, intr-o ședința extraordinara a Consiliului Local Targu Mureș, iar detalii despre acesta…

- UniCredit Bank a incheiat cu succes o noua emisiune de obligatiuni corporative in lei (de rang senior, negarantate), printr-o oferta derulata in data de 16 decembrie 2022, a anuntat miercuri banca, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- “Venituri noi la buget. Primele 10 milioane de lei din parcari. Este valoarea dividendelor pe care Primaria Capitalei le va incasa, pentru anul 2022, de la operatorul serviciului public de parcari, Compania Municipala Parking București (CMPB)”, a anunțat pe pagina sa de Facebook

- Bugetul pentru invatamant prevazut pentru anul 2023 este de 49.509 milioane de lei, respectiv 3,2% din PIB. In aceste conditii, bugetul invatamantului pentru anul 2023, pe toate sursele de finantare, este mai mare cu 6.032 milioane de lei fata de executia preliminara pentru anul 2022, precizeaza institutia. MEN…