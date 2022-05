Rompetrol a precizat pentru HotNews.ro ca „in cursul zilei de luni serviciul Fill and Go Manager a inregistrat o serie de disfuncționalitați tehnice, pe fondul unui atac cibernetic de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) care a afectat acccesul extern pe platforma companiei Rompetrol Downstream.” Atacul a fost revendicat de hackerii ruși de la Killnet.