Ambasadorul Romaniei la Chișinau, Cristian-Leon Țurcanu a scrie intr-un mesaj pe facebook ca a fost surprins ca Asociația Investitorilor din Romania in Republica Moldova nu a fost invitata la ”Moldova Business Week 2022”, organizat zilele acestea in Chișinau. Cristian-Leon Țurcanu: „Am remarcat cu surprindere ca AIR nu este parte din ”Moldova Business Week 2022” , eveniment de anvergura dedicat afacerilor, in condițiile in care investițiile directe ale celor 30 de membri AIR reprezinta peste 54% din investițiile straine directe din Republica Moldova din ultimii 10 ani. Companiile din Romania prezente…