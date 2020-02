Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, a declarat duminica seara la Antena 3 ca persoanele care vin din localitatile din Italia aflate in carantina vor intra automat in carantina in spatii special amenajate, timp de doua saptamani, in Romania. Localitatile respective sunt:…

- Epidemia de coronavirus ia amploare in Italia unde numarul infectarilor a depasit 130. S-au inregistrat si doua decese. Autoritatile au luat masuri imediate: 12 localitati din provinciile Lombardia si Veneto sunt in carantina.

- "E destul de ciudata atmosfera aici, mai ales ca au fost confirmate multe cazuri și au fost și morți, din pacate. Tocmai de aceea ne este și noua teama. Sunt la hotel, am ieșit doar sa mancam pentru ca vrem sa ne ferim de tot ce s-ar putea intampla rau", a spus Adelina Pestrițu intr-un mesaj video…

- Italia este in alerta maxima, dupa ce numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus a explodat, iar autoritatile au fost obligate sa ia masuri draconice de siguranta, inclusiv sa izoleze mai multe localitati. Pana sambata seara, numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus a ajuns la 76, inregistrandu-se,…

- Toți romanii din cele doua regiuni din Italia unde este carantina din cauza coronavirusului – Lombardia și Veneto – vor fi plasați automat in carantina timp de 14 zile in Romania, in cazul in care revin in țara, indiferent daca prezinta sau nu simptome, a declarat duminica pentru HotNews.ro Nelu Tataru,…

- Numarul de cazuri de coronavirus din Italia, țara cel mai lovita de epidemie din Europa, a ajuns la aproape 80 de persoane, fiind consemnate doua decese. Guvernul a închis localitațile cele mai afectate, acestea fiind în regiunele Lombardia și Veneto din nordul țarii, transmite Reuters.…

- Italia a devenit țara europeana cu cele mai mai probleme dupa apariția coronavirusului. 10 orase din nordul Italiei, sunt in carantina, autoritatile au inchis intreprinderile, magazinele si scolile. Doi italieni au murit in urma imbolnavirii cu coronavirus și alți 45 de italiei au fost depistați…