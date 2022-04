Românii care găzduiesc refugiați ucraineni primesc bani: 50 de lei/zi/persoană Guvernul aproba astazi alocarea a 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara pentru persoanele care gazduiesc refugiati ucraineni. Masura vizeaza acordarea unui sprijin financiar de 50 de lei/zi/persoana pentru un numar mediu de 15.000 de refugiati proveniti din Ucraina, pentru o perioada de 60 de zile, se precizeaza in nota de fundamentare a proiectului. Pe agenda reuniunii se mai afla alte proiecte de hotarare. Aflati amanunte de pe antena3.ro. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a hotarat ca romanii care au gazduit sau gazduiesc refugiati ucraineni Ucraina sa primeasca bani. Aceștia vor beneficia de 20 de lei/zi pentru hrana si 50 de lei/zi pentru cazare pentru fiecare persoana gazduita. Ce spune Dan Carbunaru „As vrea sa va semnalez si adoptarea ordonantei de urgenta…

- Persoanele fizice de pe raza municipiului Cluj-Napoca care gazduiesc cetateni straini sau apatrizi aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiaza de decontarea din bugetul Inspectoratului județean pentru situații de urgența Cluj a cheltuielilor cu hrana…

- Guvernul a aprobat in ședința de vineri hotararea de stabilire a mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgența, respectiv Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov, a cheltuielilor cu hrana cetațenilor straini sau apatrizilor aflați in situații…

- Guvernul a aprobat ajutorul pe care il vor primi romanii care gazduiesc refugiați ucraineni. Banii sunt meniți sa acopere o parte din hrana necesara pentru refugiații veniți pe teritoriul Romaniei.

- Potrivit unor surse oficiale, peste 84.000 derefugiați ucraineni raman in prezent in Romania. Mulți dintre refugiații ucraineni ramași se afla in capitala București, care are deschise adaposturi pentru alte persoane care sosesc. Orașul planuiește sa deschida cel mai mare spațiu public acoperit, Romexpo,…

- Romanii vor primi un ajutor de la stat, deoarece gazduiesc refugiați ucraineni. Guvernul a aprobat ajutorul pe care il va acorda persoanelor care gazduiesc refugiați din Ucraina. Este vorba despre o suma de bani care va acoperi o parte din cheltuielile cu hrana ucrainenilor ajunși pe teritoriul țarii…

- BANI de la stat pentru romanii care gazduiesc refugiați din Ucraina: De ce sume este vorba BANI de la stat pentru romanii care gazduiesc refugiați din Ucraina: De ce sume este vorba Guvernul a aprobat vineri ajutorul pe care il va acorda romanilor care gazduiesc refugiați din Ucraina. Este vorba despre…

- Este oficial! Romanii care cazeaza in locuițele lor refugiați ucraineni vor primi bani de la stat pentru cheltuielile cu aceștia. Insa nu numai persoanele fizice vor beneficia de astfel de sume, ci proprietarii spațiilor de cazare (hoteluri, pensiuni, etc), dar și instituțiile de stat care ofera ajutor…