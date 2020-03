Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o noua discuție, miercuri, cu omologul sau ungar, Peter Szijjarto, și au stabilit ca romanii blocați la granița dintre Austria și Ungaria sa poata tranzita țara vecina incepand cu ora 12.00, ora Ungariei, pana la eliminarea blocajului. Ministrul afacerilor…

- Românii au fost blocati la granita dintre Ungaria si Austria dupa ce maghiarii au anuntat ca nu vor mai permite cetatenilor straini sa patrunda în tara. Bogdan Aurescu, Ministrul de Externe român si Peter Szijajjrto, omologul sau maghiar au ajuns la o întelgere ca toti românii…

- Ungaria va permite intrarea in Romania a cetațenilor romani aflați pe teritoriul țarii dupa inchiderea granițelor, spune ministrul de Externe ungar. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a purtat, marți, o discuție cu omologul ungar, Peter Szijjarto, pentru deblocarea tranzitului cetațenilor romani de…

