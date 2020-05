România, țara unde se PIERD 30.000 de euro într-un supermarket! Banii au ajuns unde trebuie O adevarata avere a fost gasita de un angajat al unei firme care asigura paza la supermarketul Kaufland din Calea Sagului. Este vorba despre suma de 30.000 de euro, pe care barbatul nu s-a ganditi nicio clipa sa o tina pentru el. “Eram la dispecerat si ma uitam pe camerele de supraveghere, iar la un moment dat am vazut ca se intampla ceva, la una dintre casele de marcat. Am mers acolo si am vazut ca un client nu poate sa impinga caruciorul pentru ca o roata se blocase in ceva. Era un plic mare, pe care l-a ridicat casiera, ca sa ii permita domnului respectiv sa treaca. Femeia era speriata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

