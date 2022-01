România, în top 3 al celor mai bune țări în care să lucrezi de la distanță Condițiile aduse de pandemia de coronavirus au ridicat la un nivel foarte inalt conceptul de munca la distanța, remote working sau home office. Din acest motiv, foarte mulți angajați ajunși in aceasta situație și-au schimbat țarile in care locuiau, pentru a putea beneficia de cele mai bune condiții de trai. Un studiu realizat de Momondo subliniaza ca Romania a urcat pe locul al treilea la nivel global, din acest punct de vedere. O valiza cu haine și laptopul, atat are nevoie un angajat care lucreaza de acasa pentru compania sa, iar alegerea altei țari decat cea de domiciliu s-a dovedit in multe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Ca parte a eforturilor de a opri pandemia de COVID-19, tara noastra va primi vizitatori din toate tarile cu un test PCR negativ valabil 48 de ore. Calatorii care au stat in strainatate mai putin de 48 de ore sunt scutiti de aceasta obligatie \"\", se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatatii.Pana…

- Usa de la intrare este o carte de vizita a locuintei. Astfel, pe langa utilitatea ei, reprezinta si un element de design care imprima un anumit stil intregii fatade. Avand in vedere importanta acestor usi de exterior pentru toate casele, achizitia lor trebuie sa se faca in functie de anumite caracteristici.…

- Tot anul acesta, Romania a fost acceptata in platforma europeana care permite schimbul transfrontalier de organe, dupa acordul incheiat de Agenția Naționala de Transplant cu Bulgaria, iar prin intrarea in FOEDUS, țara noastra va putea face schimb de organe cu 18 țari din Europa. Condițiile speciale…

- „Europa nu poate sa fie bine pana nu sunt toate tarile bine. Practic, nimeni nu este in siguranta pana cand toata populatia europeana nu este in siguranta. Tocmai de aceea exista un interes crescut al Bruxelles-ului fata de Romania, fata de Bulgaria, fata de celelalte tari din estul Europei care au…

- Certificatele de vaccinare sunt folosite in mod obișnuit in intreaga Uniune Europeana, dar in condițiile in care studiile au confirmat reducerea, in timp, a imunitații, ele ar putea oferi de la un punct doar o falsa asigurare privind protecția in fața bolii, scrie Politico . Este motivul pentru care…

- Generalul Abdel Fattah al-Burhan, seful armatei care a dizolvat autoritatile tarii, a anunțat ca primul-ministru Abdallah Hamdok arestat luni este „bine sanatos la mine acasa”, relateaza AFP, DPA si Reuters, citate de Digi 24 . Abdel Fattah al-Burhan a dat asigurari ca fostul economist la ONU Abdallah…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Europa de Est va depasi in curand pragul de 20 de milioane, potrivit unui bilant publicat duminica de agentia de presa Reuters, in contextul in care aceasta regiune se confrunta cu cea mai grava situatie epidemiologica de la inceputul pandemiei de COVID-19, iar…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Europa de Est va depasi in curand pragul de 20 de milioane, potrivit unui bilant publicat duminica, 24 octombrie, de agentia de presa Reuters și preluat de Agerpres . Analiza a fost realizata in contextul in care aceasta regiune se confrunta cu cea mai grava situatie…