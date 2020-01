Stiri pe aceeasi tema

- O asociatie europeana cu sediul ola Bruxelles organizeaza un concurs prin care sa decida un top 20 al celor mai bune destinatii de vacanta din Europa, iar printre nominalizati se numara si un oras din Romania.

- Orașul Horezu, din județul Valcea, trebuia sa se transforme intr-o „Elveție a Romaniei”. Proiectul stațiunii, cu partii moderne, restaurante și pensiuni de lux a eșuat.Mircea Lera, șeful de la Salvamont Valcea, a explicat in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX, cum stau lucrurile din punctul sau…

- Consilierul pe probleme culturale al Ambasadei Republicii Populare Chineze la Bucuresti, doamna Zhao Li, a declarat, pentru AGERPRES, ca mai multi turisti chinezi ajung in tarile vecine Romaniei, cum ar fi Ungaria, Cehia, Serbia si chiar si Albania, decat in Romania, avand in vedere infrastructura din…

- Brasovul va fi promovat ca destinatie turistica pe postul public de televiziune din Serbia, dupa sarbatorile de iarna, ca alternativa la statiunile austriece de schi, a declarat marti, viceprimarul brasovean Mihai Costel. Potrivit acestuia, o echipa de jurnalisti sarbi au filmat, la sfarsitul saptamanii…

- Turistii nerezidenti care au vizitat in Romania in primele 10 luni ale acestui an au cheltuit, in medie, 2605 lei de persoana, iar afacerile au reprezentat principalul motiv al sosirii acestora, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni. In perioada ianuarie -…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica din Romania, in primele noua luni din 2019, au insumat 10,449 milioane, in crestere cu 4,4% fata de aceeasi perioada din anul precedent, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate,…

- In Uniunea Europeana, ponderea impozitelor in PIB s-a situat anul trecut la 40,3%, in usoara crestere comparativ cu 2017 (40,2%), arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres. In 2018, ponderea impozitelor in PIB a urcat in 16 state membre,…

- O agentie de turism din Romania a inclus in oferta sa din aceasta toamna o excursie la Cernobil, orasul in care s-a produs cea mai mare catastrofa nucleara, in anul 1986, pretul pachetului turistic fiind de 395 de euro si include si un contor de radiatii, astfel incat participantii sa fie constienti…