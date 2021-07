Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Alin Mituța (USR PLUS) solicita anchetarea acuzațiilor de frauda legate de programul ITI Delta Dunarii și modificarea sistemului de gestiune și control al programului: „Nu putem baga sub preș un posibil furt de 1 miliard de euro din fonduri europene”, potrivit Mediafax. „Nu…

- Alexandru Nazare a explicat situația dinaintea demiterii sale de catre premierul Florin Cițu printr-o postare pe Facebook și a detaliat și de ce nu a dorit sa iși dea demisia atunci cand i-a cerut-o premierul. „Premierul mi-a cerut demisia, paradoxal, cu o zi inainte de emisiunea Romaniei de eurobonduri,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca aderarea la spatiul Schengen "ramane un obiectiv politic major pentru Romania", desi criza sanitara a afectat serios aceasta zona. "In ceea ce priveste...

- Dupa prima estimare de 5,1 pe scara Richter, instituțiile au revenit și i-au atribuit 4,7. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 57km E de Brasov, 84km N de Ploiesti, 108km SV de Bacau, 135km V de Galati, 135km V de Braila, 139km N de Bucuresti, 147km NE de Pitesti, 171km E de Sibiu,…

- Simona Halep s-a accidentat grav la turneul de la Roma, inca de la primul meci disputat pe zgura din capitala Italiei. La revenirea in țara și dupa efectuarea unor analize amanunțite, verdictul medicilor a fost clar: ruptura musculara la gamba stanga, diagnostic ce o va ține pe cea mai buna jucatoare…

- Romania, lovita de GRIPA AVIARA. ANSVSA: Peste 1500 de ferme de pasari risca un blocaj economic si pagube economice Patru noi focare de gripa aviara in gospodarii ale populației din județele Harghita și Mureș, au fost descoperite de catre Autoritatea Sanitar-Veterinara (ANSVSA), virusul provenind de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica, in cadrul evenimentului "Ziua Europei - un proiect european pentru Romania" organizat la Palatul Snagov, ca punerea in aplicare in tara noastra a Pilonului european al drepturilor sociale "trebuie sa fie o prioritate pentru toata lumea, indiferent…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, considera ca nu este posibil ca in acest ritm de vaccinare Romania sa ajunga la cinci milioane de persoane vaccinate cu doua doze, dar afirma ca este probabil sa se atinga aceasta cifra pentru persoanele carora li se administreaza o singura doza. Ioana Mihaila…