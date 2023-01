Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a rambursat Romaniei peste un miliard de euro din sumele cheltuite pentru platile in avans acordate fermierilor in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2022, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). „Iata primii bani care au intrat in bugetul tarii de la…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a incasat in acest an 2,87 miliarde de euro de la Comisia Europeana, reprezentand contributia Uniunii Europene la finantarea PNDR 2014-2020 precum si suma corespunzatoare finantarii platilor directe si masurilor de piata. Potrivit unui comunicat al…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat autorizarea platilor finale, ca diferenta intre cuantumul calculat si cuantumul acordat in avans pentru anul de cerere 2022”, anunta APIA. Astfel, pana la acest moment s-au autorizat…

- 8,4 milioane de euro reprezinta suma autorizata pana la 1 noiembrie pentru fermierii salajeni care au depus cereri pentru Campania 2022. Banii reprezinta avansul pentru fermierii ale caror cereri au fost aprobate. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați și Intervenție pentru…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, de la startul Campaniei 2022 de plata in avans și pana in prezent, a autorizat la plata suma de 1.027.349.083,89 euro, pentru un numar de 597.352 fermieri, reprezentand 75,60%…

