România are mai multe cooperative, decât CAP-uri în 1989. Lipsesc managerii calificați, însă In Romania, funcționeaza peste 4.000 de cooperative, din care numai in 2021 au fost inființate aproape 800 de astfel de forme asociative, ceea ce inseamna ceva mai puțin de o cincime din total. Un record istoric putem spune, pentru ca s-a depașit pana și numarul de CAP-uri care existau inainte de 1990 – peste 3.000. Din pacate, o mare parte dintre acestea nu sunt competive, iar managerii calificați sunt foarte puțini. Chiar daca in ultimii ani a crescut interesul pentru inființarea de cooperative, iar in 2021, de exemplu, au fost create mai multe, raportat la media din cei cinci ani anteriori,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

