Român spânzurat în Italia. Câinele său nu a lăsat pe nimeni să se apropie Trupul neinsuflețit al romanului a fost descoperit de un agricultor care lucra pe un teren din zona. Atenția agricultorului a fost atrasa de un caine care se uita insistent spre un copac situat la marginea strazii. Apropiindu-se de locul respectiv, agricultorul a gasit corpul romanului spanzurat de copac și a sunat imediat la 112 pentru a cere intervenția autoritaților. Carabinierii și pompierii sosiți la fața locului insa nu s-au putut apropia de trupul fara viața al barbatului deoarece cainele acestuia il pazea, nelasand pe nimeni sa-l atinga. In cele din urma, carabinierii au fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

