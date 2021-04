Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, comertul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene a fost puternic afectat de pandemia de coronavirus (COVID-19), fiind inregistrate scaderi semnificativ atat la exporturi (9,4%) cat si importuri (11,6%), comparativ cu 2019, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…

- Procurorul general european Laura Codruța Kovesi a respins drept nepotrivite șapte dintre cele zece propuneri ale Bulgariei pentru procurori europeni delegați. Ea a informat Ministerul bulgar al Justiției printr-o scrisoare și îi așteapta pe urmatorii candidați clasați din Bulgaria, a declarat,…

- Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca este nevinovat in dosarul DNA. In ceea ce privește situația mea, dupa cum bine știți,, am precizat inca de pe 4 ianuarie ca nu voi face referire la dosarul in care ma aflu. Acest lucru urmand ca eu…

- Multinationale, miliardari, artisti, sportivi, politicieni controversati si grupari mafiote isi gestioneaza pe ascuns banii si bunurile prin intermediul unor societati paravan inregistrate in Luxemburg, dezvaluie o ampla ancheta jurnalistica ce a fost posibila datorita unei directive a Uniunii Europene.

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a cerut Uniunii Europene sa medieze intre Iran si Statele Unite pentru a salva acordul nuclear iranian, intr-un interviu acordat luni CNN International, informeaza AFP si Reuters preluat de agerpres. 'In mod clar, poate exista un mecanism fie pentru…

- Romania a fost principal contributor la dosarul privind gazduirea Centrului Cyber al Uniunii Europene si nu-si permitea sa piarda aceasta oportunitate, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. "A fost o competitie foarte grea si rezultatul…

- Cele mai ridicate cheltuieli pentru ingrijirea medicala preventiva din UE, raportat la dimensiunea populatiei, au fost inregistrate in 2018 in Suedia (165 euro pe locuitor), Finlanda (152 euro), Germania (148 euro) si Olanda (146 euro), iar cele mai scazute in Romania si Slovacia (ambele cu opt euro/locuitor),…