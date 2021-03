Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, se arata indignat de modul in care primarul Nicușor Dan a propus desființarea PUZ-urilor. Negoița a povestit despre experiența sa de fost dezvoltator imobiliar și spune ca știe cum funcționeaza acest domeniu. „Eu vreau normalitate. Asta inseamna ca te…

- Aproape 100 de angajați de la Administrația Domeniului Public (ADP) Sector 1 vor fi mutațidin imobilul de pe Bulevardul Poligrafiei nr.4, unde va fi construita Școala Regala, in Piața Mureș și in cladirea din Șoseaua Odai, Clotilde Armand spunand ca in felul acesta nu le va mai plati spor de antena.…

- Imagini de la protestul de la Mintia Protestele continua in Valea Jiului, luni dimineata. Sute de mineri s-au adunat in fata sediului Complexului Energetic Hunedoara pentru a-si cere drepturile restante. Este vorba despre salarii, tichetele de masa - restante de 10 luni, decontarea transportului -…

- Procurorii doljeni au cerut și obținut arestarea unui tanar de 20 de ani, cetațean moldovean, acuzat ca a ucis un barbat de 71 de ani, din comuna Unirea. Anchetatorii au stabilit ca inculpatul, student la o facultate din Craiova, a ucis victima pentru a-i fura economiile. In urma ancetei, procurorii…

- In noaptea de 24 spre 25 decembrie, in jurul orei 1.30, Lorena-Giulia Bociort, de 17 ani, a plecat de la domiciliul bunicilor ei, de pe raza localitații Ineu, și de atunci nu se mai știe nimic despre ea. Tanara are urmatoarele semnalmente: 1,60 metri inalțime, 55 de kilograme, par lung, peste umeri,…

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armande, il critica pe Nicușor Dan pentru afirmațiile privind situația gunoaielor din Sectorului 1: „Il rog sa nu mai complice inutil lucrurile”.„Am ascultat declarațiile Primarului General privind situația gunoaielor din Sectorului 1. Acum, nu știu daca…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat ca romanii trebuie sa-i aleaga pe cei pe care doresc sa-i reprezinte in continuare, mentionand ca a vota este un drept si o datorie, potrivit AGERPRES. Lockdown dupa alegeri? Alexandru Rafila: 'Urmatoarele saptamani vor demonstra cat de bine…

- Ziarul Unirea USR PLUS: Guvernul PNL sa iși ceara scuze romanilor pentru ca și-a batut joc “Noaptea ca Hoții” de Alba Iulia și de Ziua Naționala Amatorism și lipsa de respect! Așa ar putea fi caracterizata balbaiala Guvernului, Instituției Prefectului și Comitetului Județean pentru Situații de Urgența,…