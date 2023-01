Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic, Rishi Sunak, l-a concediat, duminica, din guvern pe ministrul fara portofoliu si presedintele Partidului Conservator, Nadhim Zahawi, dupa ce o investigatie independenta a descoperit o incalcare grava a codului ministerial, relateaza digi24.ro.

- ”A mai fost in Romania cand numarul de salariati a fost mai mic decat numarul de persoane aflate in pensie si nu au fost probleme, s-au platit pensiile. Insa nu e asta o explicatie, noi trebuie sa luam masuri, trebuie sa fim pro-activi, cum am fost pe perioada anului 2022”, a afirmat Marius Budai, luni…

- Guvernului conservator al premierului britanic Rishi Sunak a obtinut luni o victorie la Inalta Curte din Londra, care considera ca un proiect extrem de controversat, datand din perioada premierului Boris Johnson si care presupune expulzarea imigrantilor din Rwanda, este legal, relateaza AFP, conform…

- Inca membru al Camerei Comunelor, Boris Johnson a tinut in ultimele luni un discurs in fata bancherilor din New York, pentru asiguratorii din Statele Unite, la un summit organizat de CNN in Portugalia sau altul in India. De fiecare data, fostul premier a fost platit intre 215.000 si 277.000 de lire…

- Doua persoane au fost ucise marti in Polonia de o racheta de fabricatie ruseasca ce a cazut pe teritoriul acestei tari membre NATO, a anuntat Guvernul de la Varsovia, care l-a convocat pentru explicatii pe ambasadorul rus si a cerut o reuniune NATO pentru consultari, in baza Articolului 4 din Tratatul…