Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele polonez Andrzej Duda a fost testat pozitiv la noul coronavirus dar se simte bine, a anuntat ministrul pentru administratia prezidentiala Blazej Spychalski sambata, pe Twitter, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Belgia ar putea fi nevoita sa revina la un 'lockdown' total daca nu se va opri inmultirea infectarilor cu COVID-19 si a internarilor in spital, afirma un important virusolog belgian, intr-un interviu aparut marti intr-un ziar local, citat de Reuters. "Intr-un astfel de caz, am fi nevoiti sa luam…

- Pompierii din Colorado se luptau luni cu flacarile in incercarea de a tine sub control cel mai mare incendiu de vegetatie inregistrat in acest stat american, care s-a intensificat considerabil in ultimele zile pe fundalul secetei, fumul raspandindu-se deasupra zonelor locuite, informeaza Reuters,…

- Luptele dintre Armenia si Azerbaidjan in legatura cu regiunea disputata Nagorno-Karabah nu au afectat inca livrarile de resurse energetice din regiune, insa ar putea intrerupe exporturile de petrol si gaze naturale daca conflictul va escalada, sustin analistii intervievati luni de Reuters.Azerbaidjan,…

- La apelul miscarii "Fridays for Future", inspirata de adolescenta suedeza Greta Thunberg, tineri din intreaga lume au participat vineri la proteste pentru a cere actiuni urgente pentru stoparea schimbarilor climatice, in prima lor actiune globala organizata in timpul pandemiei de coronavirus, relateaza…

- Acordul Emiratelor Arabe Unite (EAU) de normalizare a relatiilor cu Israel ar trebui sa inlature "orice obstacol" din calea vanzarii de catre SUA a avioanelor de lupta "invizibile" F-35 catre statul arab, a declarat joi un responsabil de rang inalt din EAU, relateaza Reuters. SUA au vandut avioanele…

- Serbia a achizitionat din China o noua generatie de rachete sol-aer cu raza medie de actiune si ghidate prin radar, intr-un semn de aprofundare a cooperarii intre Beijing si Belgrad, relateaza luni agentia Reuters.Achizitionarea sistemului antiracheta FK-3 a fost cuprinsa in raportul anual…

- Statele Unite au impus miercuri noi sanctiuni pentru a taia fondurile pentru guvernul preedintelui sirian Bashar al-Assad, avertizand ca oricine face afaceri cu Damascul risca sa fie inclus pe lista neagra, transmite Reuters.