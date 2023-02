RISC mare de avalanșă la munte până duminică seară - Avertismentul salvamontiștilor - HARTA zonelor vizate Potrivit buletinului nivometeorologic, riscul de avalanșa este mare la munte, avertizarea fiind valabila pana duminica, 5 februarie, ora 20.00.Salvamontiștii avertizeaza ca zapada este instabila la altitudini mai mari de 1.800 de metri. Turiștii sunt sfatuiți sa ramana acasa sau sa aleaga doar partiile amenajate.MUNȚII FAGARAȘ - RISC DE AVALANȘA GRAD 4La peste 1800 m, in ultimele 48 de ore s-a depus un strat insemnat de zapada pulver, ușoara și fara coeziune intre cristale și care a fost de aproximativ 30 cm pe versanții nordici. Acesta s-a depus peste stratul instabil prezent in zilele anterioare,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

