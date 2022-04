Stiri pe aceeasi tema

- Deși Cluj-Napoca se pretinde un "hub financiar" și gazduiește sediul central al celei mai mari banci din Romania, clujenii care lucreaza in bancile din oraș sunt platiți mai prost decat bucureștenii și timișorenii, arata un studiu facut public astazi de Salario, comparatorul de salarii al platformei…

- “Am luat nota de afirmațiile false ale Rusiei despre presupusele laboratoare de arme biologice din SUA și de dezvoltarea unor arme chimice in Ucraina. Am vazut, de asemenea, oficiali chinezi facand ecou aceste teorii a conspirației. Acest lucru este absurd. Este genul de operațiune de dezinformare pe…

- Republica Moldova anunța ca iși declara neutralitatea in razboiul din Ucraina, ca nu este interesata sa adere la NATO, in schimb a facut demersuri pentru a fi acceptata in UE. Moldova condamna acțiunile lui Putin, dar prefera sa acționeze pentru garantarea pacii. Premierul Natalia Gavrilița a justificat…

- Mihai Leca (29 de ani), fotbalist roman legitimat la Lvov, a fost invitat in aceasta dimineața la GSP Live. Fundașul a povestit cum a trait prima zi de razboi, dupa invazia dictata de Putin in Ucraina. Leca spune ca toți colegii vorbeau cu o zi inainte de inceperea razboiului și știau ca ceva nu este…

- Companiile straine care s-au retras din Rusia sau au anuntat ca vpr face cat mai curand posibil aceasta miscare, in semn de protest fata de onvazia rusa asupra Ucrainei, ar putea face obiectul unei actiuni nemaintalnite: nationalizarea.

- Dictatorul de la Moscova a semnat un decret care prevede sumele pe care le vor primi drept despagubire familiile soldaților ruși morți, precum și soldații raniți in conflictul din Ucraina. Membrii familiei unui militar care a murit in Ucraina va primi 5 milioane de ruble, iar un soldat ranit va…

- Francezul Laurent Hilaire, directorul trupei de balet de la Teatrul "Stanislavski" din Moscova si fosta stea a Operei din Paris, si-a anuntat duminica demisia de la conducerea istitutiei moscovite "data fiind situatia" geopolitica si va parasi Moscova. "Mi-am dat demisia ieri (sambata), ea va fi anuntata…

- Una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete de la Asia Express s-a desparțit de partener. Ce anunț a facut in urma cu puțin timp și care ar fi fost motivul separarii, deși au trait momente prețioase impreuna.