Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, 13 ianuarie 2022. Numerele câștigătoare Loteria Romana a anunțat numerele caștigatoare la extragerile de joi, 13 ianuarie 2022. La categoria I a jocului Joker este in joc un report in valoare de peste 32 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro). Numerele extrase joi, 13 ianuarie 2022 Loto 6/49: 29, 12, 23, 42, 27, 10Loto 5/40: 1, 32, 19, 40, 26, 23Joker: 3, 36, 19, 18, 1 + 19Noroc: 1 2 5 7 9 1 2Super Noroc: 5 4 9 3 7 3Noroc Plus: 3 6 7 8 3 0 Numerele norocoase pot aduce la 6/49 un caștig de peste 932.000 de euro La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,61 milioane de lei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

