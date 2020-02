Revolte pe Insula greacă Lesbos între migranţi şi forţele de ordine VIDEO Agitand banderole pe care se putea citii mesajul in engleza "Freedom" (libertate), aproximativ 2.000 de migranti au cerut examinarea cererii lor de azil, la care unii asteapta un raspuns de luni sau chiar de ani de zile, protestand fata de conditiile de viata din apropierea si din tabara de la Moria, cea mai mare dintre taberele din Grecia. Migrantii au parcurs o distanta de aproximativ sapte kilometri, din tabara de la Moria si pana la portul Mytilene, insa politistii le-au blocat drumul si au folosit gaze lacromogene. Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR) din Grecia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

