Secretarul de stat american Mike Pompeo si seful diplomatiei chineze Yang Jiechi au inceput miercuri o runda de discutii in Hawaii, a anuntat Departamentul de Stat al SUA, o intalnire intr-un moment crucial, in care relatiile dintre cele doua tari continua sa traverseze o perioada tensionata inca de la inceputul anului, informeaza Reuters. Intrevederea bilaterala care are loc in Honolulu a inceput la scurt timp dupa ora locala 9:00 (19:00 GMT), a declarat un inalt responsabil al Departamentului de Stat. Aceasta este prima intalnire dintre cei doi diplomati dupa discutia telefonica din 15 aprilie…