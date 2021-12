Profesorul Mark Woolhouse, consilier al guvernului britanic, este de parere ca restricțiile de calatorie au fost introduse mult prea tarziu pentru a mai putea opri raspandirea variantei Omicron. „Inchizi ușa grajdului dupa ce calul a fugit”, spune profesorul Mark Woolhouse, consilier al guvernului britanic, citat de BBC. Marea Britanie a decis recent ca toate persoanele care intra in țara sa aiba dovada unui test COVID negativ, indiferent daca sunt sau nu vaccinate. In plus, cei care vin din țarile aflate pe lista roșie intra in carantina instituționalizata. „Observam o crestere a numarului de…