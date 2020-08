Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au ieșit sa protesteze la Belgrad pentru a patra seara consecutiva, iar manifestațiile au devenit din nou violente, scrie portalul sarb de știri B92. Manifestanții ieșiți in strada la Belgrad au incercat vineri seara sa intre iarași in cladirea Parlamentului, dar au fost respinși. Au…

- Autoritatile sarbe au anuntat vineri un numar record de morti de noul coronavirus, denuntand "iresponsabilitatea" manifestantilor care au iesit in strada in ultimele zile pentru a-si striga furia fata de modul de gestionare a crizei sanitare, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.In cursul ultimelor…

- In cursul ultimelor 24 de ore, statul din Balcani a inregistrat 18 decese si 386 noi contaminari cu COVID-19, a declarat prim-ministrul Ana Brnabic presei, acuzand o „crestere dramatica". Ea a facut referire la persoanele care demonstreaza de trei zile la Belgrad si in alte orase, manifestatii care…

- Autoritatile sarbe au anuntat un numar record de morti de coronavirus, este vorba de 18, acuzandu-i pe cei care au iesit in strada pentru a-si striga furia fata de modul de gestionare a crizei sanitare, conform Reuters.In cursul ultimelor 24 de ore, statul din Balcani a inregistrat 18 decese si 386…

- Jucatorul bosniac de tenis Tomislav Brkic, care a participat la turneul demonstrativ Eastern European Championship, organizat de Janko Tipsarevic la academia sa din Belgrad, a fost testat pozitiv la Covid-19, relateaza Agerpres. Dupa contaminarile in lant la Adria Tour, turneul organizat de Novak Djokovic,…

- Dupa ce Borna Coric, Grigor Dimitrov si Viktor Troicki au fost deja depistati pozitiv, in urma participarii la Adria Tour, turneul organizat in Balcani de liderul ATP, Novak Djokovic, testul acestuia era asteptat marti, pentru ca a refuzat sa se testeze in Croatia si a mers in Belgrad. "Cand…

- Dominic Thiem, Alexander Zverev si Grigor Dimitrov vor participa la Adria Tour, competitie organizata de Novak Djokovici in Balcani, in perioada 13 iunie – 5 iulie, potrivit news.ro."Am o veste excelenta, Sasa Zverev a confirmat ca va veni la Belgrad", a declarat Djokovici, luni, in capitala…

- Sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial, a confirmat luni prezenta germanului Alexander Zverev (7 ATP) la turneul de tenis pe care-l va organiza la Belgrad la mijlocul lunii iunie, scrie AFP. ''Am o veste excelenta, Alexander Zverev si-a anuntat participarea. Speram ca, respectand…