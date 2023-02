Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor anunta vineri, 24 februarie, un ajutor de 300 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, pentru a ajuta Chisinaul sa scape de dependenta energetica fata de Rusia, potrivit informațiilor Reuters . Ajutorul ar urma sa fie anuntat de administratorul Agentiei americane pentru Dezvoltare…

- Ajutorul, descris in doua proiecte de documente consultate de Reuters, ar urma sa fie anuntat de administratorul Agentiei americane pentru Dezvoltare Internationala (USAID), Samantha Power, pentru a marca un an de la invazia Rusiei in Ucraina. Rusia, care nu a reusit sa obtina o victorie rapida in ceea…

- Republica Moldova a cerut din partea aliatilor sai sisteme defensive antiaeriene in timp ce razboiul in Ucraina vecina continua, dar eforturile Rusiei de a destabiliza Moldova au esuat pana in prezent, a declarat șefa statului Maia Sandu intr-un interviu acordat joi, 19 ianuarie, agentiei Reuters la…

- Șeful Statului Major al Rusiei, Valery Gerasimov, a fost numit noul comandant al grupului de forțe combinate pentru „operațiunea militara speciala” a Moscovei in Ucraina de catre ministrul apararii, Serghei Șoigu, relateaza Reuters, citat de The Guardian. Gerasimov il va inlocui pe Serghei Surovikin,…

- Tranzitul de gaze rusesti catre Europa prin Ucraina a fost cu aproximativ 16% mai scazut in ultima saptamana fata de nivelurile anterioare, pe fondul vremii blande din Europa, a declarat marti o sursa familiarizata cu datele, iar regiunea ramane bine aprovizionata cu gaze din alte surse, transmite…

- Compania de stat ROMARM controleaza 15 companii producatoare de arme si munitii, de la praf de pusca si transportoare blindate pana la obuze de infanterie si rachete dirijate. In cele noua luni de cand Rusia a invadat vecina Ucraina, cifra de afaceri a ROMARM a crescut de sase ori fata de 131,6 milioane…

- Preturile petrolului au scazut marti cu peste 3-, la cele mai reduse niveluri de inchidere din acest an, iar titeiul Brent a terminat ziua la sub 80 de dolari pe baril pentru a doua oara in 2022, din cauza ingrijorarilor investitorilor provocate de incertitudinile economice, transmite Reuters. Contractele…

- In orașele din Europa, oficialii se confrunta cu o dilema: cat de stralucitor trebuie sa fie acest Craciun, in condițiile in care prețurile energiei au crescut din cauza razboiului Rusiei din Ucraina. Sa diminueze iluminatul pentru a transmite un mesaj de conservare a energiei și de solidaritate cu…