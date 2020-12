Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu, presedintele ales al Republicii Moldova, i-a indemnat din nou pe cetatenii republicii sa iasa in strada, pentru un nou protest care va fi organizat duminica. Ea a criticat proiectele de lege votate joi in parlamentul de la Chisinau, in special cel ce prevede trecerea Serviciului de Informatii…

- ​Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova a fost trecut din nou din subordinea Președinției în cea a Parlamentului. Potrivit presei de la Chișinau, un proiect de lege a fost adoptat în acest sens, joi, fiind votat de 51 de deputați.Astfel, președinta-aleasa…

- Sunt proteste masive la Chișinau. Mai mulți oameni au ieșit in strada, fiind nemulțumiți de anumite proiecte legislative.Pe agenda ședinței din Parlament se regasesc mai multe subiecte care au provocat mai multe confruntari politice. Este vorba de proiectul politcii bugetar-fiscale și vamale pentru…

- Protest la Chișinau, la care participa peste cinci mii de oameni, sustinatori ai Maiei Sandu. Oamenii s-au adunat in fața Parlamentului, la apelul președintelui ales, care ar trebui sa-si preia mandatul la sfarsitul acestei luni. Mulțimea se opune proiectului lui Igor Dodon prin care se dorește reducerea…

- Președinta aleasa Maia Sandu, dar și liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, au indemnat oamenii sa iasa astazi la protest in fața Parlamentului, nemulțumiți de un proiect de lege inaintat de socialiști, prin care se va schimba subordinea Serviciului de Informații și Securitate de la Președinție catre…

- Sute de moldoveni protesteaza, joi dimineața, în fața Parlamentului de la Chișinau, în condițiile în care acesta dezbate un proiect de lege ce trece serviciul național de informații de sub autoritatea președintelui sub cea a Legislativului.Manifestanții scandeaza „Jos…

