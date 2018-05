Stiri pe aceeasi tema

- Seful Delegatiei Uniunii Europene la Chisinau, Peter Michalko, sustine ca Oraselul European, care este organizat in aceasta sambata si duminica in Gradina Publica „Stefan cel Mare”, arata ca Republica Moldova este un stat european, iar Uniunea Europeana doreste integrarea Moldovei in aceasta comunitate.…

- 70 la suta dintre moldoveni considera ca in scoli trebuie sa fie introdusa uniforma. Asta arata rezultatele preliminare ale unui sondaj, realizat de Ministerul Educației.Ministrul Monica Babuc a spus ca urmeaza sa analizeze doleanțele parinților referitoare la model si culoare.

- In luna mai va fi receptionat primul tronson finalizat din Romania echipat cu sistemul european de gestionare a traficului feroviar ERTMS Nivelul 2, pe o distanta de 42 km din Coridorul IV paneuropean feroviar, de la Curtici pana la Km 614, ca urmare a unui proiect complex de reabilitare, care va imbunatati…

- Aproape 1 milion si jumatate de cetateni ai Republicii Moldova au beneficiat de regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeana, intrat in vigoare acum patru ani. Astfel, de la 28 aprilie 2014, cetatenii statului vecin care detin un pasaport biometric pot calatori pentru o perioada de 90 de zile in…

- Cincisprezece cetateni din Republica Moldova, judecati pentru furt de biciclete de lux din Franta si din Belgia, au fost condamnati vineri de catre tribunalul corectional din Creteil din regiunea pariziana, la pedepse de la unu la sase ani de inchisoare.

- Republica Moldova nu are de gand ''sa tolereze atitudinea bazata pe sanctiuni, ofense si acuzatii doar din cauza ca vrea sa fie mai aproape de Uniunea Europeana si sa devina parte a familiei europene'', a declarat presedintele parlamentului moldovean, Andrian Candu, citat miercuri de…

- ”Deja am inceput procedurile pentru reabilitarea termica la case. Jumatate dintre locuitorii Sectorului 1 stau la blocuri, jumatate la casa. Au fost nemulțumiri in toata aceasta perioada, ma refer la cei care locuiesc la case, și am spus ‘nu se poate ca banii noștri, ai cetațenilor, sa se duca numai…

- Imigrația musulmana risca sa declanșeze conflicte interentice și sociale de amploare în statele europene. Confruntarile vor aparea atuni când musulmanii vor constitui 25 la suta din populația europeana. Pronosticul a fost facut de demograful Valeriu Sainsus, în interviul realizat…