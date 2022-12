Stiri pe aceeasi tema

- Incident de securitate la dezbaterea privind proiectul de Lege pentru securitatea și apararea cibernetica a Romaniei. Un colaj de imagini cu conținut explicit pentru adulți a fost afișat pe ecranul care asigura legatura cu participanții online, conectați la dezbatere prin platforma Zoom, noteaz jurnaliștii…

- Jandarmii montani din Colibita au intervenit la acest sfarsit de saptamana pentru aplanarea unor conflicte la unul dintre cluburile din localitatea Prundu-Bargaului. In total au fost aplicate 23 de sanctiuni contraventionale, dintre care: 15 amenzi in valoare de 14.000 de lei si 8 avertismente scrise.…

- Sancțiuni in valoare de 16.000 de lei au fost aplicate de jandarmii montani din Colibița la acest sfarșit de saptamana. Jandarmii montani din Colibița au intervenit la acest sfarșit de saptamana pentru aplanarea unor conflicte la unul dintre cluburile din localitatea Prundu-Bargaului. In total au fost…

- Coaliția de guvernare ar urma sa separe consumatorii casnici de energie de cei industriali. Vorbim insa doar de unul dintre cele trei scenarii luate in calcul, pentru ca social-democrații și liberalii tot nu reușesc sa cada de acord.

- Situație incredibila facuta publica de insuși ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Acesta a declarat vineri ca prețul de referința al medicamentelor are la baza numeroase pastile care nu mai exista pe piața de multa vreme.

- Camera Deputaților va lua decizia finala in privința modificarilor legislative propuse pentru creșterea sancțiunilor ce pot fi aplicate persoanelor fizice sau firmelor care abandoneaza deșeurile menajere, din construcții sau deșeurile periculoase in zone neamenajate in acest scop. Astfel, saptamana…

- "Vor primi alocație de transport absolut toți acest elevi care locuiesc in mediul rural și invața in alta localitate. Numarul estimat este de 131.000. OUG despre care am facut vorbire și de care sunt sigur ca va fi adoptata in ședința de saptamana viitoare prevede o creștere semnificativa a acestor…

- Compania de IT din Cluj, Arbos Transilvania, lanseaza E-tool Solutions (o noua firma) pentru management-ul flotelor de transport internațional de marfuri, prin care, taxele de drum in Europa vor fi platite mai eficient cu ajutorul unui dispozitiv.