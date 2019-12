Pe o vreme frumoasa, cu un soare bland care a incalzit miile de romani veniti sa sarbatoreasca Ziua Nationala, Alba Iulia nu a fost, parca, niciodata mai primitoare ca in aceasta duminica de decembrie, iar motto-ul ales de organizatori pentru ceremoniile Marii Unirii - "Primul an din noul secol" - a fost mai inspirat ca oricand. Foto: (c) SORIN BLADA / AGERPRES Culorile nationale au invadat strazile, de la drapelele fluturate de grupurile venite in vizita, pana la fulare sau caciuli purtate, cu bucurie, de copii si parintii acestora. Voluntari, imbracati in straie populare, au impartit steaguri…