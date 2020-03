Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a lansat ieri in dezbatere publica un proiect de hotarare prin care se va aproba plata unei contribuții de 50.000 de euro catre (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare in Europa...

- Judecatoria Timisoara a obligat Statul roman, prin Ministerul Finantelor, sa achite peste 14.000 de lei, dupa ce a fost dat in judecata fiindca nu si-a platit restantele la intretinere pentru un spatiu comercial pe care il detine in centrul Timisoarei. Sentinta nu este definitiva.

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) are nevoie de un imprumut uriaș pentru a putea achita certificatele de CO2. Este vorba de taxa de poluare aferenta producției de energie electrica din anul 2019. Complexul Energetic Oltenia are nevoie in total de 1,6 miliarde de lei pentru a achita certificatele de…

- Secretarul general al Ministerului Finanțelor, Iuri Pașinschi a avut astazi, 10 februarie, o intrevedere cu Șeful Adjunct al Misiunii Statelor Unite ale Americii la Chișinau, Martin McDowell. Cei doi oficiali au facut o trecere in revista a subiectelor actuale de pe agenda relațiilor bilaterale, prioritațile…

- ”Noi ne-am asumat prin programul de guvernare cateva proiecte strategice pentru ca dezvoltam infrastructura dezvoltam economia si bunastarea romanilor. Cel mai apropiat de sufletul meu proiect ar trebui sa fie Autostrada Transilvania. Eu refuz sa dau vina pe greaua mostenire, aceasta placa nu cred…

- Efectele modificarii modului de reglementare a preturilor la carburanti urmeaza sa fie examinate timp de o saptamana de catre Ministerul Economiei si Infrastructurii, Ministerul Finantelor si ANRE. Cu o solicitare in acest sens a venit premierul Ion Chicu in cadrul primei sedinte a grupului de lucru…

- Conpet Ploiesti a scapat de sechestrul pus de fratii Micula asupra unui pachet de actiuni detinute de stat la companie, dupa ce Ministerul Finantelor a platit o datorie catre cei doi, arata un anunt publicat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat luni ca PSD vrea sa depuna moțiune de cenzura pentru a sancționa abuzurile pe care Guvernul PNL le face. El a adaugat ca PSD-ului nu ii este frica de alegeri anticipate.„Nu putem sa lasam nesancționat un abuz pe care il…