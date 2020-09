Rene Roman Hinojo, al doilea portar spaniol la Dinamo

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal Dinamo Bucuresti a ajuns la o intelegere cu gruparea engleza Middlesbrough FC pentru transferul temporar al portarului spaniol Tomas Mejias Osorio, care va evolua la echipa antrenata de Cosmin Contra pana la finalul actualei editii de campionat. "Bun venit la Dinamo Bucuresti,…

- Tanarul jucator Razvan Bogdan Matis (19 ani), care a evoluat ultima oara la FC Arges, a fost imprumutat un sezon de FC Viitorul la FC Petrolul, a anuntat gruparea prehoveana, potrivit news.ro.Nascut in 2001, Matis este un fotbalist de profil ofensiv, putand juca pe mai multe posturi in linia mediana,…

Dinamo Bucuresti si clubul polonez Jagiellonia Bialystok au ajuns la acord pentru transferul temporar al fotbalistului spaniol Juan Camara la echipa din Stefan cel Mare, pana la finalul sezonului competitional 2020-2021, potrivit news.ro.

Mijlocasul Kevin De Bruyne ar putea lipsi de la meciul Belgiei cu Danemarca, din Liga Natiunilor, deoarece sotia lui urmeaza sa nasca al treilea copil, potrivit news.ro.De Bruyne a primit acceptul selectionerului Roberto Martinez de a lipsi la reunirea de marti.

FC Viitorul Constanta a anuntat, marti, pe site-ul oficial, transferul jucatorului spaniol Jose Miguel Castaneda Macho "Josemi", potrivit news.ro."Josemi"a semnat un contract valabil pentru 3 ani.

FCSB va evolua, in deplasare, cu Backa Topola (Serbia), in turul al doilea preliminar al Ligii Europa, s-a stabilit, luni, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Nyon., potrivit news.roIntalnirea va avea loc intr-o singura mansa, la 17 septembrie.

- Dinamo Bucuresti anunta numirea spaniolului Rufo Collado (46 de ani) în functia de director sportiv al clubului din Stefan cel Mare.Nascut pe 17 iunie 1974 la Jaen, Rufo Collado Fernandez va fi responsabil si va avea puteri depline în ceea ce priveste partea sportiva.Cu o mare…