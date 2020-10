Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto francez Renault va prezenta un plan pe opt ani, anul viitor, in condițiile in care grupul se confrunta cu o scadere a cererii, accentuata de criza coronavirusului, a declarat directorul executiv Luca de Meo intr-un interviu publicat duminica, citat de Reuters.De Meo a semnalat…

- Suedia isi va creste cheltuielile militare cu circa 40% in urmatorii 5 ani si isi va dubla numarul recrutilor, a indicat joi guvernul de la Stockholm, care cauta sa consolideze capacitatile de aparare ale tarii in contextul tensiunilor in crestere cu Rusia, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Suedia,…

- Este oficial, situația economica a Romaniei ar putea suferi grav. Romania și Columbia se afla, alaturi de alte peste 100 de firme, pe lista entitaților care ar putea intra in categoria „ingerilor cazuți”, cu ratinguri care au putea ajunge la categoria „junk”, a declarat Alexandra Dimitrijevic, Global…

- Americanii se grabesc sa isi exprime optiunea la alegerile prezidentiale din noiembrie intr-un ritm fara precedent, releva datele privind votul anticipat, ceea ce indica o posibila participare totala record pentru cursa dintre presedintele republican Donald Trump si candidatul democrat Joe Biden, relateaza…

- Un nou contingent militar american va fi desfasurat in Lituania in luna noiembrie, dar aceasta prezenta nu este legata de situatia din Belarus, a anuntat marti ministrul lituanian al apararii, potrivit Reuters. Dupa declansarea protestelor impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko in urma…

- O mutatie din ce in ce mai comuna a noului coronavirus, identificata in Europa, America de Nord si in parti din Asia, face virusul sa se transmita mai usor, dar sa fie mai putin mortal, conform lui Paul Tambyah, presedintele ales al Societatii Internationale pentru Boli Infectioase, transmite marti…

- Valtteri Bottas a fost irezistibil in calificarile de la Silverstone, dupa ce a fost cel mai rapid și in antrenamente. Finlandezul de la Mercedes a mers ceas și a depașit timpul colegului sau, Lewis Hamilton, chiar in ultimele viraje. Astfel, Bottas a ajuns la 13 plecari din pole position in cariera.…

- Luni, serviciul antimonopol din Rusia a aprobat posibila achizitie de catre producatorul auto sud-coreean Hyundai a fabricii General Motors din Sankt Petersburg, a informat agentia rusa de presa Interfax. Reprezentantii Hyundai din Rusia au confirmat luna trecuta ca discuta despre achizitionarea uzinei,…