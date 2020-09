Renato Usatîi anunțat în căutare de INTERPOL Primarul de Balți Renato Usatii este cautat de Interpol. Despre aceasta a anunțat chiar Usatii. Amintim ca Usatii este cercetat de autoritațile de la Moscova in dosarul Laundromat. Anchetatorii ruși au anunțat ca au finalizat investigațiile. Potrivit dosarului, in 2013, Plahotniuc și Platon au pus la cale scoaterea ilegala a 500 de miliarde de ruble din bancile din Federația Rusa. Planul a fost re Citeste articolul mai departe pe noi.md…

