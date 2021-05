Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a vorbit, marți seara, la emisiunea „Marius Tuca Show”, de la Aleph News, despre ceea ce s-a intamplat in Comisiile reunite din Parlament la citirea raportului de activitate și despre miza inlocuirii sale. Weber a spus ca nu iși poate explica, deoarece funcția…

- „Comisiile juridice din Camera Deputatilor si Senat au hotarat astazi sa propuna plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului revocarea din functie a Avocatului Poporului. Renate Weber trebuie sa plece dupa ce in ultimul an a ingreunat combaterea pandemiei COVID-19 si a declansat mecanismul national…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au respins, marti, raportul de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2019. Votul a fost dat in lipsa parlamentarilor de la PSD si AUR, care au parasit sedinta. Presedintele Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, deputatul USR PLUS…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a afirmat ca se face o analiza mai detaliata a activitatii Avocatului Poporului si din acest motiv nu a fost finalizat de catre Comisiile juridice raportul legat de procedura declansata de demitere a acestuia. Ludovic Orban a fost intrebat vineri,…

- Premierul Florin Citu s-a declarat surprins de opinia Avocatului Poporului in legatura publicarea hotararilor CNSU, aratand ca acestea au fost prezentate si comunicate publicului. „Este o singura hotarare de CNSU care a fost aprobata. Ma surprinde aceasta opinie de la Avocatul Poporului,…

- ”Este o singura hotarare de CNSU care a fost aprobata. Ma surprinde aceasta opinie de la Avocatul Poporului, poate ca este ceea ce vor sa faca colegii mei in Parlament acum justificat daca Avocatul Poporului are o astfel de opinie. Este momentul sa dam un restart acolo”, a spus premierul.Cițu a adaugat…

- Funcția de Avocat al Poporului, dupa revocarea actualei titulare, Renate Weber, ar urma sa revina unui reprezentant propus de UDMR, spun surse din coaliție. Șefia TVR va merge la PNL, iar șefia Radioului Public ar urma sa mearga la USR PLUS, potrivit negocierilor din coaliție. Prim-vicepreședintele…

- Presedinta Senatului Anca Dragu a afirmat, intrebata cine ar putea sa o inlocuiasca pe Renate Weber in functia de Avocat al Poporului, ca niciun partid nu a avansat, pana in prezent, vreo propunere. „Da, am avut aceasta discutie si am avut punctul pus pe ordinea de zi in Biroul permanent.…