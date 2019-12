Regus ofera gratuit spatii de birouri pentru corporatistii si antreprenorii care lucreaza de sarbatori

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Internaționala Mișcarea Europeana (European Movement International/EMI) a organizat, miercuri, gala premiilor Women of Europe 2019 , in cadrul careia Laura Codruța Kovesi a primit distincția "Femeia la Putere". Europarlamentarul Eva Maydell, președinte EMI, a spus in cadrul ceremoniei ca…

- Un procentaj de 57,5% dintre angajatii romani lucreaza in cladiri de birouri, insa numai 13,4% au un program de munca flexibil si isi pot desfasura activitatea de acasa sau in spatii de tip co-working, transmite Agerpres , care citeaza datele raportului „Work: Space and Time”, publicat marti de Crosspoint…

- Peste jumatate dintre angajatii romani lucreaza in cladiri de birouri, dar numai 15% dintre acestia au un program de munca flexibil si isi pot desfasura activitatea de acasa sau in spatii de tip co-working, arata rezultatele raportului "Work: Space & Time", publicat marti de o companie specializata…

- Cum arata noul sediu al ING Bank, unde lucreaza 2.000 de oameni. Angajații iși pot alege spațiul de lucru și ora la care vin la serviciu Aproape 2.000 de angajati ai ING Bank s-au mutat in noul sediu central al bancii, din centrul Expo Business Park (strada Aviator Popisteanu), care are o suprafata…

- Ilan Laufer, inițiatorul și coordonatorul programului, Diana Buzatu și Madalin Vadiu din partea Camerei ce Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Adrian Pașcuța, director AIMMAIPE Timișoara, și Vlad Danciu, director Smart Start USA au prezentat antreprenorilor prezenți avantajele oferite de Smart…

- IWG, unul dintre cei mai importanti jucatori din regiune pe piata spatiilor de lucru flexibile, a lansat o schema de franciza in Romania, prin intermediul careia va permite operatorilor romani de profil sa intre in industria solutiilor de lucru flexibile.

- „Nu este un secret ce i-am spus lui Orban”, a spus, dupa consultarile cu premierul desemnat, Victor Ponta. „Ne-am ințeles pe un singur lucru: vom susține alegeri anticipate pentru Parlamentul Romaniei. Din punctul nostru de vedere, se pot realiza și au și sens, pentru binele nostru, al tuturor,…

- Antreprenorii din Romania pot participa la un curs gratuit pentru finanțarea startup-urilor, susținut de omul de afaceri Marius Ghenea și de experta Krisztina Toth, pe 29 octombrie, la București.