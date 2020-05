Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport București va scoate, din 18 mai, dupa relaxarea restricțiilor de circulație, pe traseu toate mașinile din parcul propriu, potrivit Primariei Capitalei. Pentru protecția calatorilor se recomanda protejarea nasului și gurii cu maști și a ochilor cu ochelari.

- Calatorii de pe autobuzele din Constanța primesc sapunuri de buzunar. Societatea care se ocupa de transportul public vrea sa incurajeze astfel igiena personala, potrivit Mediafax.12.000 de sapunuri vor fi imparțite in autobuzele din Constanța. CT BUS, societatea care se ocupa de transportul…

- Primaria Municipiului București anunța ca toate instituțiile din subordine iși suspenda activitatea de relații cu publicul in contextul ultimelor cazuri COVID-19 și ca bucureștenii pot efectua plați online și pot obține informațiile necesare telefonic sau prin mail.Societatea de Transport…