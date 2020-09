Stiri pe aceeasi tema

- Capitala a revenit in topul zonelor cu cele mai multe infectari noi cu virusul SARS-CoV-2, dupa ziua de 1 septembrie cand a fost surclasata de judetul Iasi. In Bucuresti au fost depistate in ultimele 24 de ore 197 de noi infectari. Pe locul 2 de afla judetul Bacau cu 115 de noi infectari, iar pe locul…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.365 de cazuri noi de COVID-19, din 23.973 de teste efectuate. Cele mai multe cazuri noi sunt in București unde au fost raportate aproape 200 de infectari cu coronavirus. Capitala este urmata de județele Bacau, Bihor și Iași.

- Bucurestiul este astazi pe primul loc la numarul de infectari cu noul coronavirus. Capitala este urmata de judetele Iasi si Dolj, ambele cu cate 60 de cazuri noi de COVID-19 confirmate in ultimele 24 de ore.

- In ultimele 24 de ore au fost 1.053 de cazuri noi de COVID-19, din 22.320 de teste efectuate. Alte 60 de persoane au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, un nou record de decese in Romania. Dupa mai multe saptamani in care Bucureștiul a avut cele mai multe cazuri noi, Capitala a fost devansata…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.365 cazuri noi de Covid-19, din 24.043 de teste efectuate. Cele mai multe cazuri noi sunt, din nou, in Capitala, unde de ieri și pana astazi au fost declarate infectate cu noul coronavirus 241 de persoane. Bucureștiul este urmat de județul Iași, cu 73 de cazuri noi și…

- In ultimele 24 de ore au fost 825 de cazuri noi de COVID-19, din doar 6.460 de teste efectuate la nivel național. Astfel, pana pe data de 24 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate in total 79.330 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Cele patru județe cu zero cazuri:In ultimele…

- Fata de raportarea de miercuri au fost inregistrate inca 1.000 de cazuri, relateaza AFP. Miercuri, au fost depistate 3.776 de cazuri, in total intr-o saptamana au fost raportate 18.638 de cazuri. Intre 11 si 17 august, au fost efectuate 64.170 de teste in tara, cu o rata de pozitivitate de 3,3%,…

- Municipiul București, Prahova și Argeș raman județele cu cele mai multe cazuri noi de infectari cu Covid-19 inregistrate in ultimele 24 de ore. La nivel național, Capitala, Suceava, Argeș și Brașov sunt județele cu cele mai multe imbolnaviri de Covid-19.