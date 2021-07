Recomandare OMS: teste COVID-19 în școli, pentru evitarea învățământului online OMS crede ca un al patrulea val al pandemiei va lovi, așa ca recomanda școlilor sa faca teste COVID-19 PCR sau antigen, pentru a evita intoarcere la invațamantul online. Recomandarea vine de la șeful biroului pe Europa a Organizației Mondiale a Sanatații, Hans Kluge, dupa cum arata AFP. „Lunile de vara ofera guvernelor o ocazie de aur pentru a implementa un ansamblu de masuri care vor contribui la scaderea ratelor de infectare și la evitarea inchiderii școlilor”, a explicat Kluge, citat de Libertatea . Un comunicat de presa comun lansat de OMS Europa, UNESCO și UNICEF a subliniat ca inchiderea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

